Nestlé-Tochter ruft freiwillig Hundetrockenfutter in USA zurück

Vevey (awp) - Die Nestlé-Tochter Purina PetCare hat freiwillig ausgewählte Chargen des verschreibungspflichtigen Hundetrockenfutters "Purina Pro Plan Veterinary Diets EL Elemental" in den USA zurückgerufen. Die Produkte könnten eine erhöhte Vitamin-D-Konzentration aufweisen, heisst es in einer Mitteilung der Food and Drug Administration (FDA) in der Nacht auf Mittwoch.

Eine Überdosis könne zu einer Vitamin-D-Vergiftung führen. Symptome seien Erbrechen, Appetitlosigkeit, erhöhter Durst, vermehrtes Wasserlassen und übermässigem Sabbern bis hin zu Nierenfunktionsstörungen. Die Massnahem wurde ergriffen, nachdem zwei Hunde nach Verzehr des Futters Anzeichen von Vitamin-D-Vergiftung gezeigt haben.

Nach Absetzen der Nahrung hätten sich die Tiere wieder erholt. Das betroffene Hundetrockenfutter wird in den USA nur auf Rezept über Tierkliniken, Purina Vet Direct, Purina for Professionals und andere ausgewählte Einzelhändler vertrieben.

cg/