Nestlé-Tochter Purina übernimmt Fabrik von Red Collar Pet Foods in den USA

Zürich (awp) - Die Nestlé-Tierfuttertochter Purina PetCare übernimmt eine Fabrik von Red Collar Pet Foods in Miami/Oklahoma. Verkäufer ist Arbor Investments, die Übernahme soll im März abgeschlossen werden, wie Purina am Dienstag mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Die Erweiterung der nordamerikanischen Produktionsstätte um die Fabrik in Miami werde die 22. Anlage sein, die Purina landesweit besitze und betreibe, und erweitere die internen Kapazitäten für Innovation und Produktion von Hunde- und Katzenleckereien, heisst es.

Die Übernahme falle in eine Zeit, in der Purina ein Rekordwachstum und hohe Investitionen verzeichne. Derzeit sind laut den Angaben zwei Trockenfutterfabriken in Eden/North Carolina und Williamsburg Township/Ohio im Bau, die Ende 2023 bzw. 2024 eröffnet werden sollen. Zwischen 2020 und 2025 investiere Purina mehr als 2 Milliarden US-Dollar in Fabrikerweiterungen, Neubauten und Übernahmen und schaffe dabei mehr als 850 neue Arbeitsplätze.

"Das Team von Red Collar verfügt über das Fachwissen, um Purina einen enormen Mehrwert zu bieten, während wir neue Möglichkeiten zur Fütterung und Behandlung von Hunden und Katzen verfolgen", wird Purina-Manager Andrea Faccio in der Mitteilung zitiert.

Nach dem Abschluss der Transaktion werde Purina mit der Umstellung der Produktion seiner aktuellen und zukünftigen Hunde- und Katzenprodukte beginnen, heisst es weiter.

uh/