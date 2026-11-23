Vevey (awp) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé schliesst eine Produktionsstätte im kolumbianischen Dosquebradas. Grund dafür sind schwere Schäden an der Infrastruktur, den Anlagen und den Produktionslinien infolge eines Erdbebens im August, wie das Branchenportal "FoodBev" am Montag berichtete. Rund 70 Prozent der installierten Produktionskapazität seien davon betroffen.

Die Fabrik der Nestlé-Tochter Comestibles La Rosa produzierte seit mehr als 75 Jahren Kekse, Schokolade und Süsswaren für den kolumbianischen und weitere lateinamerikanische Märkte. Auch Frühstückscerealien wurden dort verpackt.

Nach dem Erdbeben vom 10. August konnte die Anlage nur noch mit rund 30 Prozent ihrer Kapazität betrieben werden. Eine Rückkehr zum Vollbetrieb sei weder sicher noch wirtschaftlich tragbar, habe eine Untersuchung des Unternehmens ergeben.

Rund 320 Mitarbeitende betroffen

In der Fabrik waren rund 320 Mitarbeitende beschäftigt. Nestlé sicherte gegenüber dem Portal zu, die Beschäftigten während des Schliessungsprozesses zu unterstützen. Ob die Produktion der betroffenen Produkte an andere Standorte verlagert werde, liess das Unternehmen offen.

Das nationale Distributionszentrum von Nestlé in Dosquebradas solle hingegen weiterbetrieben werden. Auch eine weitere Produktionsstätte des Konzerns in Bugalagrande, die ebenfalls vom Erdbeben betroffen war, solle repariert werden.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP sagte eine Sprecherin am Montagabend, dass die Produktion der betroffenen Anlage in Dosquebradas in das breitere Produktionsnetzwerk von Nestlé integriert werde, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Weitere Angaben könnten derzeit nicht gemacht werden.

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