Nestlé muss Bankbeziehungen nach Credit Suisse-Zusammenbruch neu arrangieren - Nestlé-Aktie im Plus

Das Grossunternehmen habe bisher mit beiden Schweizer Grossbanken enge Geschäftsbeziehungen gepflegt, sagte Nestlé -CEO Mark Schneider am Dienstagabend im TV-Sender TeleZüri. "Wir müssen nun sehen, wie wir unsere Bankbeziehungen neu aufstellen, sowohl mit Schweizer als auch internationalen Anbietern."

Der Chef des Nahrungsmittelkonzerns lobte in der Sendung "CEO Talk" von TeleZüri zudem Bundesrat, Nationalbank und Finma. Sie hätten "durch entschlossenes Handeln verhindert, dass eine Vertrauenskrise und ein Flächenbrand entsteht", so Schneider. Er glaube, dass damit das Vertrauen stabilisiert und wiederhergestellt wurde. "Das ist gerade in dieser unsicheren Zeit besonders wichtig." Entsprechend sehe er keine negativen Folgen für die Wahrnehmung der Schweiz in der Welt.

Die Nestlé-Aktie notierte an der SIX letztlich 1,58 Prozent im Plus bei 112,00 Franken.

tp/

Zürich (awp)