Nestle (Malaysia) Bhd informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nestle (Malaysia) Bhd lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.84 MYR gegenüber 0.490 MYR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.31 Prozent auf 1.86 Milliarden MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.76 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.850 MYR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1.86 Milliarden MYR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch