20.11.2025 18:54:36
Nestlé kündigt Rücktritt von Strategie-Chef Sanjay Bahadur an
(Mit Nachfolger ergänzt)
Vevey (awp) - Nestlé gibt die Pensionierung von Strategie-Chef Sanjay Bahadur bekannt. Der Head of Group Strategy and Business Development werde sich Ende Dezember nach einer über 40-jährigen Karriere beim Lebensmittelkonzern zurückziehen.
In seiner aktuellen Position ist Bahadur für das Portfolio-Management, die Identifizierung und Durchführung von M&A-Transaktionen sowie für Venture-Fonds, externe Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen verantwortlich, wie Nestlé am Donnerstagabend mitteilte.
Nach dem Rücktritt von Bahadur wird Philip Mellor, derzeit Head of Legal M&A, die Leitung von M&A übernehmen und direkt an Finanzchefin Anna Manz berichten, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP verlauten liess. Er werde damit nicht mehr Teil der Konzernleitung sein.
