Nestlé kündigt Rücktritt von Strategie-Chef Sanjay Bahadur an

(Mit Nachfolger ergänzt)

Vevey (awp) - Nestlé gibt die Pensionierung von Strategie-Chef Sanjay Bahadur bekannt. Der Head of Group Strategy and Business Development werde sich Ende Dezember nach einer über 40-jährigen Karriere beim Lebensmittelkonzern zurückziehen.

In seiner aktuellen Position ist Bahadur für das Portfolio-Management, die Identifizierung und Durchführung von M&A-Transaktionen sowie für Venture-Fonds, externe Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen verantwortlich, wie Nestlé am Donnerstagabend mitteilte.

Nach dem Rücktritt von Bahadur wird Philip Mellor, derzeit Head of Legal M&A, die Leitung von M&A übernehmen und direkt an Finanzchefin Anna Manz berichten, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP verlauten liess. Er werde damit nicht mehr Teil der Konzernleitung sein.

