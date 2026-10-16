Nestle India präsentierte Quartalsergebnisse

Nestle India hat am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.24 INR gegenüber 3.86 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 67.88 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20.28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nestle India einen Umsatz von 56.44 Milliarden INR eingefahren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 5.22 INR je Aktie sowie einen Umsatz 67.45 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch