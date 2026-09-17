Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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17.09.2026 21:44:00
Nestlé in Russland: Wladimir Putin stellt Konzern per Dekret unter Zwangsverwaltung
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