Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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17.08.2026 17:13:00
Nestlé in Russland: Regierung droht mit Zwangsverwaltung des Geschäfts
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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
17:58
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
17:58
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Montagshandel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
15:58
|Montagshandel in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
12:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé verliert am Montagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel So steht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|11:35
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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