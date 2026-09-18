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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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18.09.2026 08:37:00

Nestlé in Russland: Putin stellt Konzern unter Zwangsverwaltung

Nestlé
76.74 CHF -2.35%
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Nach dem Überfall auf die Ukraine verliessen viele internationale Konzerne Russland – nicht so Nestlé. Nun verliert das Unternehmen offenbar zumindest temporär den Zugriff auf sein Geschäft. Betroffen ist auch eine französische Supermarktkette.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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