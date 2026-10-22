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22.10.2026 07:09:36

Nestlé gewinnt beim Wachstum an Tempo

Vevey (awp) - Nestlé hat im dritten Quartal 2026 an Dynamik gewonnen. Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern wuchs organisch um 4,0 Prozent nach 3,7 Prozent im Vorquartal. Vor allem die deutlich höheren Absatzmengen trieben das Wachstum an. An den Zielen fürs Gesamtjahr hält das Management fest.

Der Umsatz des Herstellers von Nespresso-Kaffee, Kitkat-Schokoriegeln und Purina-Tierfutter blieb in den ersten neun Monaten mit 65,87 Milliarden Franken praktisch auf Vorjahresniveau. Organisch wuchs Nestlé in diesem Zeitraum um 3,7 Prozent, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Bei der verkauften Produktmenge legte Nestlé deutlich zu. Das sogenannte interne Realwachstum (RIG) erreichte 2,8 Prozent, wie Nestlé am Donnerstag mitteilte. Im zweiten Quartal hatte es bei 1,8 Prozent gelegen, nach 1,2 Prozent im ersten Quartal. Die Preiserhöhungen trugen im dritten Quartal noch 1,1 Prozentpunkte zum organischen Wachstum bei.

Mit den Zahlen übertraf Nestlé die Erwartungen der von der Nachrichtenagentur AWP befragten Analysten deutlich. Diese hatten für das dritte Quartal im Schnitt ein organisches Wachstum von nur 3,5 Prozent und ein Mengenwachstum von 1,7 Prozent erwartet.

Für Schwung sorgten vor allem eine Erholung im Tierfuttergeschäft, eine gute Entwicklung bei Nahrungsmitteln und Snacks wie Maggi-Würze und Kitkat sowie das Wassergeschäft, das vom heissen Sommer profitierte. Dabei war das Mengenwachstum breit abgestützt: In sämtlichen Weltregionen und global geführten Geschäftsbereichen legten die Absatzmengen zu.

Russland-Geschäft wird aus Bilanz entfernt

Die Entwicklung der Absatzmengen gilt als wichtiger Gradmesser für die operative Erholung des Konzerns. Nach mehreren Jahren mit schwachem Wachstum, das vor allem von Preiserhöhungen getragen wurde, hat der seit gut einem Jahr amtierende Konzernchef Philipp Navratil nachhaltiges Mengenwachstum zur obersten Priorität erklärt.

Dazu will Navratil stärker in erfolgreiche Marken, Werbung und Innovationen investieren. Gleichzeitig soll der Konzern schlanker und schlagkräftiger werden und sich auf wachstums- und ertragsstarke Geschäfte konzentrieren.

Wie erwartet bestätigte das Management seine Jahresziele 2026. Der Konzern erwartet weiterhin ein organisches Wachstum von 3 bis 4 Prozent und eine Verbesserung der bereinigten operativen Marge gegenüber dem Vorjahreswert von 16,1 Prozent.

Nestlé wird zudem sein Russlandgeschäft per Ende September 2026 aus der Konzernrechnung herausnehmen. Grund ist die Unterstellung der dortigen Gesellschaften unter eine vorübergehende externe Verwaltung durch die russischen Behörden. Die Folgen für das bereinigte Geschäftsergebnis 2026 sollen begrenzt bleiben.

to/tt

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