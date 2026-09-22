|
22.09.2026 06:30:36
Nestlé führt Russland-Geschäft trotz Zwangsverwaltung normal weiter
Moskau/Vevey (awp) - Nestlé führt sein Geschäft in Russland trotz der angeordneten Zwangsverwaltung nach eigenen Angaben uneingeschränkt weiter. Der Lebensmittelkonzern werde seine Verpflichtungen gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitenden "in vollem Umfang" erfüllen, teilte die russische Nestlé-Gesellschaft mit.
Die Übertragung der Unternehmensanteile an den russischen Verwalter L.E.V. Management stelle weder eine Verstaatlichung noch einen Eigentümerwechsel dar, hiess es in der Stellungnahme. Der Konzern zeigte sich zudem zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit mit dem neuen Verwalter zur weiteren Entwicklung des Geschäfts und zu einer höheren Effizienz beitragen werde.
Der russische Präsident Wladimir Putin hatte vergangene Woche die Anteile an Nestlé Russia und Nestlé Kuban unter die vorübergehende Verwaltung von L.E.V. Management gestellt. Nestlé bleibt damit formal Eigentümer, hat die Kontrolle über die Beteiligungen aber vorerst verloren.
Wie dauerhaft dieser Zustand ist, bleibt offen. Beobachter sehen eine solche Zwangsverwaltung als mögliche erste Etappe auf dem Weg zu einer Enteignung beziehungsweise Übertragung an russische Eigentümer. In früheren Fällen waren ausländische Unternehmen wie Danone und der Carlsberg-Brauereikonzern zunächst ebenfalls unter vorübergehende Verwaltung gestellt worden. Später gingen deren russische Geschäfte an russische Käufer über.
Nestlé hatte am Freitag erklärt, die Situation und seine Handlungsoptionen zu prüfen. Der Konzern betreibt in Russland sechs Produktionsstandorte.
to/rw
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün -- SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX letztlich mit Aufschlägen
Die Aktienmärkte in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne. Der heimische Aktienmarkt zeigte am Montag freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach oben.