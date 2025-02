Nestlé: Französischer Politiker übt Kritik an Abfüllmethoden von Tochter Perrier

Börse aktuell - Live Ticker

Am letzten Handelstag der Woche ging es am heimischen Markt ruhig zu. Der deutsche Leitindex machte nach einem neuen Rekordhoch schlussendlich Verluste. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den asiatischen Märkten ging es am Freitag unterdessen in verschiedene Richtungen.