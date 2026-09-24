Nestlé ernennt Manuela Bernasconi per Anfang 2027 zur Chefjuristin

Vevey (awp) - Nestlé hat Manuela Bernasconi zur Group General Counsel und zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Sie übernimmt die Funktion per 1. Januar 2027.

Die bisherige Chefjuristin Leanne Geale tritt per Ende 2026 in den Ruhestand, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Geale war seit sieben Jahren Chefjuristin von Nestlé.

Bernasconi ist derzeit Chefjuristin für die Zone Americas. Sie arbeitet seit 2007 für den Lebensmittelkonzern und hatte unter anderem Rechtsfunktionen bei Nestlé Schweiz, in der Zone Europa, bei Nespresso sowie in Lateinamerika inne.

awp-robot/cg