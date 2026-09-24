|
24.09.2026 18:21:38
Nestlé ernennt Manuela Bernasconi per Anfang 2027 zur Chefjuristin
Vevey (awp) - Nestlé hat Manuela Bernasconi zur Group General Counsel und zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Sie übernimmt die Funktion per 1. Januar 2027.
Die bisherige Chefjuristin Leanne Geale tritt per Ende 2026 in den Ruhestand, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Geale war seit sieben Jahren Chefjuristin von Nestlé.
Bernasconi ist derzeit Chefjuristin für die Zone Americas. Sie arbeitet seit 2007 für den Lebensmittelkonzern und hatte unter anderem Rechtsfunktionen bei Nestlé Schweiz, in der Zone Europa, bei Nespresso sowie in Lateinamerika inne.
awp-robot/cg
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI geht schwächer in den Feierabend -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten Verluste. An der Wall Street geht es abwärts. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.