Nestlé entwickelt Nahrungsergänzungsmittel zur Verhinderung von Diabetes - Aktie stabil

Das Mittel wird über Mahlzeiten gestreut und sorgt so beim Konsumenten nach dem Essen für einen normalen Blutzuckerspiegel.

Das Mittel sorge bei sogenannten Prädiabetikern, also Menschen mit einem schlechten Stoffwechsel dafür, dass sich ihr Prädiabetes nicht in ein Diabetes Typ 2 umwandelt. Das Nahrungsergänzungsmittel mit dem Namen Nutren enthält laut einer Mitteilung von Nestlé vom Donnerstag Reducose, ein Extrakt aus Maulbeerblättern, das in traditionellen asiatischen Therapien zur Senkung von Blutzuckerspitzen bekannt ist.

Begleitet wird das Mittel zudem von einer digitalen Plattform, die von Ernährungswissenschaftlern entwickelt wurde. Sie hilft bei der Bewertung des Diabetesrisikos und bietet Empfehlungen für prädiabetesfreundliche Speisepläne. Laut der Mitteilung gehören etwa 7,5 Prozent der Erwachsenen zu den sogenannten Prädiabetikern.

Aktuell steigt die Nestlé-Aktie um minimale 0,08 Prozent auf 123,90 Franken.

tv/rw

Zürich (awp)