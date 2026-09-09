|Ausbau der Kapazitäten
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09.09.2026 11:15:00
Nestlé baut Tiernahrungsproduktion in Thailand aus - Aktie gibt nach
Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will seine Produktionskapazitäten für Tiernahrung in Thailand ausbauen.
Mit dem Ausbau reagiert das Unternehmen auf die gestiegene Nachfrage nach qualitativ hochwertiger Tiernahrung, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hiess. Konkret geht es um Tierfutterangebote, die unter der Marke Purina zusammengefasst sind. Dazu gehören Marken wie Felix, Friskies, Pro Plan oder Purina One.
Die Investitionen werden schwerpunktmässig in das bestehende Werk in Rayong fliessen. Die Produktion sei für nationale und internationale Märkte gedacht, heisst es weiter. Der Bereich Tiernahrung macht laut Mitteilung rund 21 Prozent des Gruppenumsatzes von Nestlé aus.
Es ist bereits die zweite grosse Ankündigung für den Ausbau der Tiernahrungsproduktion von Nestlé in letzter Zeit. So will das Unternehmen 520 Millionen Franken in ein Tierfutterwerk in Italien stecken. Zudem eröffnete Nestlé Ende August in den USA ein neues Purina-Werk.
Mit der Investition stärkt Nestlé den Standort Thailand weiter. Bereits Mitte Juli hatte der Konzern Investitionen in Höhe von 563 Millionen Franken in den Ausbau der dortigen Nescafé-Produktionsstätte angekündigt. Die Produktion soll Ende 2028 den Betrieb aufnehmen.
Die Nestlé-Aktie gibt an der SIX zeitweise 1,09 Prozent auf 79,51 Franken nach.
cg/to
Vevey (awp)
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