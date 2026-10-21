Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’558 0.0%  SPI 20’491 -0.1%  Dow 52’868 0.0%  DAX 25’372 -1.1%  Euro 0.9201 -0.7%  EStoxx50 6’087 -1.9%  Gold 4’024 -2.8%  Bitcoin 66’772 -3.7%  Dollar 0.8207 -0.5%  Öl 113.1 3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998Nestlé3886335UBS24476758ABB1222171Zurich Insurance1107539Holcim1221405Rheinmetall345850Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
Meta Platforms übertrifft Prognosen – Aktie verliert trotzdem
Tesla-Aktie nach Zahlen schwächer: Gewinn und Umsatz im Fokus
Suche...
Zahlen voraus 21.10.2026 14:03:38

Nestlé-Ausblick: Setzt der Konzern wieder auf organisches Wachstum?

Nestlé-Ausblick: Setzt der Konzern wieder auf organisches Wachstum?

Kauft die Kundschaft wieder mehr Nestlé-Produkte? Analysten sind sich uneinig, ob sich das Mengenwachstum im dritten Quartal beschleunigt hat.

Die Zahlen vom Donnerstag werden zeigen, ob die Bemühungen von Konzernchef Philipp Navratil um mehr Wachstum aus eigener Kraft Früchte tragen.

Nestlé publiziert die Zahlen zu den ersten neun Monaten respektiv dem dritten Quartal 2026 am Donnerstag, 22. Oktober. Insgesamt haben zehn Analysten zum AWP-Konsens beigetragen. 

9M 2026
(in Mio Fr.)           AWP-Konsens  9M 2025  

Umsatz                   65'622     65'869

Q3 2026
(in %)                 AWP-Konsens  Q2 2026  

Organisches Wachstum        3,5        3,7
Mengenwachstum (RIG)        1,7        1,8

Was wird erwartet?

Beim wichtigen Mengenwachstum sind sich die Analysten uneinig. Im Durchschnitt erwarten sie für das sogenannte interne Realwachstum (RIG) im dritten Quartal mit 1,7 Prozent eine leichte Abschwächung gegenüber dem Vorquartal mit 1,8 Prozent. Die Schätzungen gehen allerdings ziemlich auseinander. Sie reichen von 1,5 bis 1,9 Prozent. Damit ist sowohl eine Abschwächung als auch eine leichte Beschleunigung gegenüber dem Vorquartalswert möglich. Im Vorjahresquartal hatte das RIG 1,5 Prozent betragen. Die Trendwende dürfte bei einem Konzern von der Grösse Nestlés allerdings Zeit brauchen.

Das gesamte organische Wachstum dürfte sich im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal mit 3,7 Prozent leicht abgeschwächt haben. Grund dafür sind vor allem geringere Preiserhöhungen. Für die ersten neun Monate rechnen Analysten mit einem praktisch stabilen Umsatz von rund 65,6 Milliarden Franken. Während das Geschäft organisch wächst, belasten negative Währungseffekte den in Franken ausgewiesenen Umsatz.

Eine Überraschung wäre, wenn Nestlé die Jahresziele 2026 nicht bestätigen würde. Der Konzern erwartet ein organisches Wachstum von 3 bis 4 Prozent und eine Verbesserung der bereinigten operativen Marge gegenüber dem Vorjahreswert von 16,1 Prozent.

Was stützt das Geschäft - und was drückt?

Positive Impulse erwarten Analysten vom Wassergeschäft, das vom Hitzesommer profitiert haben dürfte. In den USA sollte der Lagerabbau bei Detailhändlern das Geschäft mit Purina-Tiernahrung weniger stark belasten. Auch bei Starbucks-Kaffee könnte sich die Nachfrage nach den deutlichen Preiserhöhungen im Vorquartal wieder erholen. In Europa dürften die Folgen von Streitigkeiten mit Detailhändlern nachlassen. Auch die Belastungen durch den Rückruf von Säuglingsnahrung sollten weiter abnehmen. In verschiedenen Schwellenländern erwarten die Beobachter weiterhin eine gute Nachfrage.

Schwierig bleibt dagegen das Geschäft in China wegen der anhaltenden Konsumschwäche. In den USA drücken die Kaufkraftprobleme vieler Haushalte auf den Absatz von Tiefkühlprodukten. Bei Nespresso erschwert zudem das starke Vorjahresquartal den Vergleich.

Was ist sonst noch wichtig?

Beim Konzernumbau bleibt abzuwarten, wie rasch Nestlé die geplanten Verkäufe abschliessen kann und ob weitere Geschäfte abgestossen werden. So soll das verbleibende Glacégeschäft an das Gemeinschaftsunternehmen Froneri gehen. Die Details sind aber noch nicht bekannt. Die geplante Partnerschaft mit Platinum Equity für das Wassergeschäft dagegen soll rund 2,8 Milliarden Franken in die Kasse spülen. Weitere 800 Millionen Franken erwartet Nestlé aus dem Verkauf eines Teils des Geschäfts mit Nahrungsergänzungsmitteln. Beide Transaktionen sollen im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden.

Für zusätzliche Unsicherheit sorgt Russland. Moskau stellte im September die dortigen Nestlé-Gesellschaften unter eine externe Verwaltung. Nestlé bleibt zwar formal Eigentümer, hat aber die Kontrolle verloren. Analysten schätzen den Umsatzanteil Russlands auf rund 1 bis 2 Prozent. Unklar sind die Auswirkungen auf den Konzernumsatz, die operative Marge und die Bilanz. Nestlé hat mögliche finanzielle Folgen der Zwangsverwaltung in seiner Jahresprognose bisher ausdrücklich ausgeklammert.

Wo steht die Nestlé-Aktie?

Die Nestlé-Aktie hat sich zuletzt deutlich erholt. In den vergangenen vier Wochen legte sie um gut 8 Prozent zu. Rückenwind erhielt sie unter anderem von positiven Analystenstimmen, die Hoffnungen auf Fortschritte beim Konzernumbau und auf eine Belebung des Mengenwachstums weckten. JPMorgan orakelte jüngst mit Blick aufs Jahr 2027 gar vom möglicheweise besten Geschäftsjahr seit 2023. Seit Jahresbeginn beträgt das Kursplus allerdings erst knapp 5 Prozent, während der SMI um rund 8,5 Prozent gestiegen ist. Mit zuletzt gut 82 Franken notiert der Titel klar über dem Jahrestief von gut 70 Franken. Vom 52-Wochen-Hoch bei rund 87 Franken ist er nicht mehr all zu weit entfernt.

Website: www.nestle.com

ab/jl/to

Vevey (awp)

Weitere Links:

Nestlé-Aktie im Blick: Frankreich stellt Strafverfolgung gegen Wassersparte ein
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus
Nestlé-Aktie: US-Klage wegen Schwermetallen in Nahrung

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,Keystone
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

22.10.26 Logo WHS SpaceX: 830 % mehr KI-Umsatz – hebt die Aktie jetzt richtig ab?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Pharma – Zurück im Rampenlicht/Sensirion Innovation – "Made in Switzerland"
22.10.26 BNP Paribas: Die disruptive Kraft des Quantencomputing
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
22.10.26 Marktüberblick: SAP, Qiagen, Meta und Tesla im Fokus
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’167.90 19.67 SXB6GU
Short 15’475.86 13.86 S1BOOU
Short 16’057.91 8.87 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’557.91 22.10.2026 17:30:00
Long 13’943.00 19.15 SPBJ7U
Long 13’633.92 13.66 SQBO7U
Long 13’057.54 8.93 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Nestlé am 21.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Erste Schätzungen: Rheinmetall zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
UBS-Aktie fester: Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Europe liquidiert
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Nestlé-Aktie springt an: Nahrungsmittelriese gewinnt beim Wachstum an Tempo
Bitcoin im Fokus: Was der Halving-Countdown für die Bodenbildung signalisiert
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Tesla-Aktie im Plus: Musk bestätigt Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.