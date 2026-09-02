|
02.09.2026 09:39:36
Nestlé-Aktien folgen schwachem Markt trotz positivem Vitamin-Verkauf
Zürich (awp) -
Nestlé-Aktien folgen schwachem Markt trotz positivem Vitamin-Verkauf
Nestlé geben am Mittwoch im frühen Handel trotz positiver Analystenstimmen zum Verkauf des Mainstream-Vitamingeschäfts überdurchschnittlich nach. Allerdings steht auch der Gesamtmarkt wegen Zins- und Inflationssorgen unter Druck.
Gegen 9.30 Uhr verlieren Nestlé 0,8 Prozent auf 77,85 Franken. Der SMI gibt zeitgleich um 0,27 Prozent nach.
Nestlé erhält vom Finanzinvestor Yellow Wood Partners 1,0 Milliarden US-Dollar für das Geschäft mit Marken wie Nature's Bounty und Osteo Bi-Flex. Dieses erzielte 2025 einen Umsatz von 1,2 Milliarden Dollar. Für die damalige Bountiful Company hatte Nestlé 2021 noch 5,8 Milliarden Dollar bezahlt. Damals setzte das Geschäft 1,9 Milliarden um.
Vontobel spricht entsprechend von einem "schmerzhaften Kapitel der Wertvernichtung", das Nestlé nun abschliesse. Der Verkauf sei zwar erwartet worden, werde aber mit Blick auf die Stimmung positiv gewertet. Zudem dürfte die Trennung das organische Wachstum und die operative Marge leicht verbessern.
Auch die UBS verweist auf die schwache Entwicklung seit der Übernahme. So sei der US-Marktanteil im Vitamingeschäft von rund 10 Prozent in den Jahren 2020 bis 2022 auf 7,6 Prozent im September 2024 gesunken. Der Verkaufspreis entspricht lediglich dem 0,8-Fachen des Jahresumsatzes. Die Verschuldung werde durch den Erlös nur geringfügig reduziert.
Die ZKB richtet den Blick deshalb bereits auf einen finanziell bedeutenderen möglichen Schritt. Ein Börsengang oder Spin-off des Eiscreme-Gemeinschaftsunternehmens Froneri wäre aus Sicht der Bank die naheliegendste Transaktion, um die Verschuldung von derzeit rund dem Dreifachen des EBITDA zu senken und zusätzliche Mittel für Investitionen ins Kerngeschäft freizusetzen.
Bislang ist dies allerdings lediglich ein Gedankenspiel der ZKB. Nestlé selbst will an seiner 50-Prozent-Beteiligung an Froneri festhalten.
to/cg
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. An den US-Aktienmärkten herrscht Vorsicht. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.