Nestlé-Aktie verliert dennoch stark: Nestlé verkauft im ersten Halbjahr wieder mehr

Nicht nur dank Preiserhöhungen, sondern auch volumenmässig legte der weltgrösste Lebensmittelkonzern zu. Weil die Preissteigerungen nun aber deutlich moderater sind als noch im Vorjahr, passt das Unternehmen für das Gesamtjahr seine Wachstumserwartungen leicht nach unten an.

Nestlé erzielte von Januar bis Juni einen Umsatz von 45,0 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei drückten negative Wechselkurseffekte den Umsatz um 4,4 Prozent. Organisch - also um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe bereinigt - wuchs Nestlé aber um 2,1 Prozent.

Kaffee und Tierfutter erneut stark

Die üblichen Kassenschlager waren auch im ersten Semester 2024 wieder am erfolgreichsten: Laut der Mitteilung leistete der Bereich Kaffee "mit einem mittleren einstelligen Wachstum" den grössten Beitrag zum organischen Wachstum, gefolgt vom Purina-Tierfutter. Dort sei ein mittleres einstelliges Wachstum erzielt worden.

Auch bei den Süsswaren, beim Wasser und bei der Säuglings- und Babynahrung legte Nestlé zu. Zudem ist die Gesundheitssparte Nestlé Health Science wieder gewachsen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. "Der Integrationsplan ist voll auf Kurs." Zuvor hatte Nestlé dort mit Problemen gekämpft, weil ein Programm zur IT-Integration schwieriger war als gedacht. Doch Nestlé hatte bereits zuvor erklärt, dass diese Schwierigkeiten Mitte Jahr behoben sein dürften.

Wachstumsprognose gesenkt

Mit dem organischen Wachstum hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten etwas verfehlt. Sie hatten im Schnitt mit einem Wachstum von 2,4 Prozent gerechnet. Grund für die Entschleunigung war, dass die Preiserhöhungen deutlich zurückgingen. Nestlé erhöhte die Preise im ersten Halbjahr durchschnittlich um 2,0 Prozent. Im ersten Quartal hatten die Preiserhöhungen noch 3,4 Prozent betragen.

Und Nestlé wird die Preise nun auch im Gesamtjahr weniger stark erhöhen als bislang erwartet. "Bei den Preisanpassungen haben wir eine schnellere Verlangsamung beobachtet als erwartet", wird Firmenchef Mark Schneider in der Mitteilung zitiert. Darum senkt das Unternehmen die Erwartungen für das organische Wachstum von bislang "um die 4 Prozent" auf "mindestens 3 Prozent".

Doch während das Unternehmen zum Jahresstart - auch dank der Preiserhöhungen - noch die Zurückhaltung der Konsumenten gespürt hatte, griffen diese im zweiten Jahresviertel dafür wieder verstärkt zu Nestlé-Produkten wie Cini-Minis-Cerealien, Kitkat-Schokoriegel oder Hirz-Joghurt. Das Mengenwachstum (internes Realwachstum, RIG) betrug im zweiten Quartal 2,2 Prozent, nach -2,0 Prozent im ersten Jahresviertel. Es war damit so hoch wie seit dem Startquartal 2022 nicht mehr.

"Mit Blick auf den Rest des Jahres werden wir unser internes Realwachstum weiter vorantreiben, indem wir innovative Produkte einführen, Konsumtrends aufgreifen und unsere umsatzstarken Spitzenmarken stärken", so Schneider.

Profitabilität gesteigert

Der Betriebsgewinn (EBIT) von Januar bis Juni kam bei 7,8 Milliarden Franken zu liegen. Die zugrunde liegende operative Marge als Mass für die Profitabilität nahm derweil um 0,3 Prozentpunkte auf 17,4 Prozent zu. Unter dem Strich erzielte Nestlé einen Reingewinn von 5,6 Milliarden.

Abgesehen von den leicht geringeren Wachstumserwartungen senkt Nestlé den Ausblick für das Gesamtjahr auch in Bezug auf den bereinigten Gewinn pro Aktie. Dieser soll "im mittleren einstelligen Bereich" steigen. Zuvor hatte das Unternehmen mit einer Steigerung zwischen 6 und 10 Prozent gerechnet.

Die Erwartungen für die zugrunde liegende operative Marge bleibt bei einer "moderaten" Steigerung. 2023 hatte diese bei 17,3 Prozent gelegen.

Nestlé-Aktien nach gesenkter Wachstumsprognose auf Verkaufsliste

Die Aktien von Nestlé sind am Donnerstag mit deutlichen Abgaben in den Handel gestartet. Nestlé ist zwar wie versprochen die Rückkehr zum Mengenwachstum gelungen, gleichzeitig gab es aber eine starke Verlangsamung beim Preisbeitrag. Nun hat der Lebensmittelriese für das Gesamtjahr seine Wachstumserwartungen leicht zurückgeschraubt. Das kommt in Analystenkreisen nicht gut an.

Zeitweise verlieren die Nestlé-Titel an der SIX um 4,40 Prozent auf 89,44 Franken und halten damit im Gesamtmarkt SMI die rote Laterne. Die Nestlé-Aktien stehen ohnehin bereits seit Längerem unter Druck.

Verschiedene Analysten zeigen sich enttäuscht von den vorgelegten Halbjahreszahlen, auch wenn im Vorfeld bereits über eine Ausblickssenkung gemutmasst worden war. Neu will Nestlé organisch um mindestens 3 Prozent wachsen, bislang war ein Wachstum von "um die 4 Prozent" in Aussicht gestellt worden.

Bezüglich Mengenwachstum, Profitabilität und freiem Cashflow sei das Zahlenset zwar durchaus überzeugend, schreibt Vontobel. Die gesenkte Guidance für 2024 sei aber eine "kalte Dusche" und dürfte die Bären kaum beschwichtigen. Er sei jedoch der Meinung, dass es angesichts des derzeit schwierigen und volatilen Umfelds ein kluger Schritt sei, "eine realistischere Prognose" abzugeben, die auch mit den Markterwartungen übereinstimme. Der zuständige Analyst der ZKB fragt zeigt sich gar überrascht darüber, "dass Nestlé diesen Schritt nicht bereits im April gemacht hat".

Bei Bernstein ist von einem "enttäuschenden" Zahlenset die Rede. Zwar könnte ein Bulle argumentieren, dass sich alles um Volumen und Mix (RIG) dreht, aber das Pricing sei eben doch auch wichtig. Das höchste RIG und tiefste Pricing sehe man bei den Zugpferden Kaffee und Tierfutter. Dies deute darauf hin, dass Nestlé Promotionen genutzt habe, um die Verkäufe anzukurbeln.

Die verlangsamten Preiserhöhungen sowie die höheren Marketingausgaben dürften auch Bedenken bezüglich Profitabilität wecken, heisst es bei Jefferies. Den Ausblick einer moderaten Margenerhöhung hat Nestlé indes bestätigt.

Bei BG Iris ist man der Meinung, die Verbesserung beim RIG sei "ein positives Signal". Der Konzern kämpfe aber "trotz einiger unbestreitbarer Margenverbesserungen" darum, die Wachstumsdynamik in einigen Schlüsselbereichen wiederherzustellen. Ausserdem sei Nestlé Health Science weiterhin "schwach", wobei das Unternehmen eine weitere Verbesserung für das zweite Halbjahr angekündigt habe.

Recht zuversichtlich gibt man sich bei der ZKB: Nestlé sei nach dem "enttäuschenden" ersten Quartal wieder eine klare Verbesserung beim RIG gelungen. "Trotz des unter den Erwartungen liegenden Preiseffekts gelang eine klar stärker als vom Konsens erwartete Bruttogewinnmargenverbesserung von +160 Basispunkten", kommentiert der zuständige Analyst und ergänzt, dass die Zahlen "ein Schritt in die richtige Richtung" seien, "um das Vertrauen wieder zurückzugewinnen".

tv/tt/kw

Vevey (awp)