Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Straffung
|
01.09.2026 20:10:44
Nestlé-Aktie: Verkauf von Nahrungsergänzungsmittel-Sparte in Milliarden-Deal
Der Lebensmittelkonzern Nestlé verkauft sein Mainstream-Geschäft mit Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln und Mineralstoffen für 1 Milliarde US-Dollar an die in Boston ansässige Private-Equity-Gesellschaft Yellow Wood Partners.
Das Portfolio aus sieben Marken umfasst unter anderem die Nahrungsergänzungsmittelmarken "Nature's Bounty" und "Sisu". Das vorwiegend in den USA ansässige Geschäft erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von insgesamt 1,2 Milliarden Dollar. Die Marken sind auch in Märkten wie Kanada und China vertreten.
Die Transaktion soll vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen bis zur ersten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen sein, teilte Nestlé mit.
DJG/DJN/sha
DOW JONES
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
01.09.26
|Nestlé und Partner PAI zeigen wohl Interesse an britischer Pizzamarke - Aktie leichter (AWP)
|
01.09.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Dienstagvormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Nestlé-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August (finanzen.net)
|
31.08.26
|Handel in Zürich: SMI zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)