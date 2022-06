Nestlé-Aktie steigt leicht: Nestlé übernimmt neuseeländisches Unternehmen

Über die Tocher Nestlé Health Science wird The Better Health Company (TBHC) gekauft. Finanzielle Details wurden nicht bekannt.

Zu TBHC gehöre mit Go Healthy unter anderem die führende Marke Neuseelands für Nahrungsergänzungsmittel, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Auch eine in Auckland ansässige Produktionsstätte für Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel sowie die Manuka-Honigmarke Egmont gehörten dazu.

Die Übernahme passe strategisch gut, zudem könne das Wachstum in der Region durch die Produktionsstätte in Auckland beschleunigt werden, heisst es weiter. Das ermögliche es Nestlé, neue Produkte schneller auf die lokalen Märkte zu bringen. Die Go-Healthy-Marke sei zudem bereits in Australien, China, Singapur, Südkorea und Vietnam präsent.

Die Nestlé -Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,05 Prozent auf 110.70 Franken.

Vevey (awp)