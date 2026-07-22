|Deinvestition
|
22.07.2026 16:41:06
Nestlé-Aktie stärker: Teilverkauf des Wassergeschäfts steht wohl kurz bevor
Nestlé steht laut einem Bericht der "Financial Times" (FT) kurz vor einer Einigung über den Teilverkauf seines europäischen Wassergeschäfts mit Marken wie Perrier und San Pellegrino.
Die beiden Seiten wollten den Vertrag möglichst noch vor der Vorlage der Nestlé-Halbjahreszahlen am Donnerstag abschliessen, schrieb die Zeitung online am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Deal würde das Geschäft gegen 5 Milliarden Franken bewerten und damit etwa so hoch, wie im Vorfeld erwartet wurde.
Nestlé hatte bereits 2024 angekündigt, sich vom Wassergeschäft trennen zu wollen. Die Sparte wurde im vergangenen Jahr organisatorisch ausgegliedert, Anfang 2026 bestätigte der Konzern den laufenden Verkaufsprozess. Platinum Equity sei nach dem Rückzug mehrerer Finanzinvestoren zuletzt als einziger Bieter übrig geblieben, berichtete die FT.
Der Verkauf gilt als komplex. Belastet wird das Geschäft unter anderem durch den Skandal um unzulässige Aufbereitungsmethoden bei Mineralwasser in Frankreich. Das Wassersegment steuerte im vergangenen Jahr rund 3,5 Milliarden Franken oder knapp 4 Prozent zum Konzernumsatz bei.
Der mögliche Teilverkauf ist Teil des Konzernumbaus unter dem neuen Nestlé-Chef Philipp Navratil. Nestlé will sich auf weniger Geschäftsfelder konzentrieren und sucht auch einen Käufer für Teile seines Vitamin- und Nahrungsergänzungsgeschäfts. Nestlé lehnte eine Stellungnahme auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP ab, Platinum Equity äusserte sich laut FT zunächst nicht.An der SIX steigt die Nestlé-Aktie zwischenzeitlich um 2,71 Prozent auf 86,57 Franken.
to/tt
Vevey (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben
Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBerichtssaison nimmt Fahrt auf: Dow mit Gewinnen -- SMI und DAX notieren fester -- Asiens Börsen schliessen mit Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind am Mittwoch Aufschläge zu sehen. Der deutsche Markt nimmt ebenfalls Fahrt auf. An den US-Börsen ist keine klare Richtung auszumachen. Die Märkte in Asien zeigten sich zur Wochenmitte mehrheitlich tiefer.