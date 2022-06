Nestlé-Aktie schwächer: Nestlé verkauft den USA erneut Babymilchpulver

Die über 22 Tonnen Ware würden von Nestlé Deutschland bezogen, gab die US-Lebensmittel- und -Arzneimittelbehörde FDA am Donnerstagabend in einem Communiqué bekannt.

Das US-Gesundheitsministerium prüfe derzeit Möglichkeiten, die Produkte so schnell wie möglich in die USA zu bringen. Bereits im Mai hatten die USA wegen der Knappheit an Babymilch 22 Tonnen von Nestlé in Europa bestellt. Im Februar musste der US-Konzern Abbott, der mit Abstand am meisten Säuglingsnahrung im Land produziert, seine grösste Fabrik in den USA schliessen, weil es Hinweise auf Verunreinigungen von Babynahrung gab. Das hat zum aktuellen Mangel geführt.

Die Nestlé-Papiere verlieren an der SIX zeitweise 0,58 Prozent auf 109,90 Schweizer Franken.

jb/

Ramstein (awp)