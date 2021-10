Nestlé-Aktie schwach: Nestlé prüft Verkauf der französischen Kartoffelpüree-Marke Mousline

Betroffen wären 150 Mitarbeiter hauptsächlich in der Fabrik in Rosières-en-Santerre im Departement Somme, in der Nähe der nordfranzösischen Kartoffelproduzenten.

Das Management von Nestlé Frankreich erwäge im Rahmen der laufenden Überprüfung des Portfolios "strategische Optionen bis hin zum Verkauf des Mousline-Kartoffelpüreegeschäfts in Frankreich und für den Export", teilte der in Vevey ansässige Lebensmittelriese am Donnerstag mit.

Die Überprüfung der Marke soll laut den Angaben bis im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Den Jahresumsatz von "Mousline" wollte Nestlé auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht bekanntgeben.

Am Freitag verliert die Nestlé-Aktie an der SIX zeitweise 0,58 Prozent auf 119,22 Franken.

Vevey (awp/afp)