Ehrentitel 03.12.2025 06:46:00

Nestlé-Aktie: Peter Brabeck-Letmathe tritt bei Nestlé als Präsident Emeritus ab

Nestlé-Aktie: Peter Brabeck-Letmathe tritt bei Nestlé als Präsident Emeritus ab

Bei Nestlé kommt es zu einer Änderung: Peter Brabeck-Letmathe legt seinen Ehrentitel als Chairman Emeritus nieder, wie das Unternehmen am Dienstagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mitteilte.

Zuvor hatte die "NZZ" darüber berichtet.

Der Schritt geschehe zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen unter neuer Führung "ein neues Kapitel aufschlägt", teilte das Unternehmen mit. "Als Präsident Emeritus hat er die weitere Entwicklung unseres Unternehmens mit aufrichtigem Interesse verfolgt", würdigte Verwaltungsratspräsident Pablo Isla den Manager.

Der Österreicher Brabeck-Letmathe war im Jahr 1968 zu Nestlé gestossen. Zwischen 1997 und 2008 prägte er das Unternehmen als CEO und zwischen 2005 und 2017 als Verwaltungsratspräsident. Seit dann trägt er den Titel "Chairman Emeritus", den er nun an der Generalversammlung vom 16. April 2026 abgeben wird.

Der 81-Jährige begründete den Schritt gegenüber der "NZZ" mit der "neuen Equipe" und dem "neuen Honorary Chairman" - Paul Bulcke -, die beim Lebensmittelkonzern "neu anfangen wollen". Daher brauche es ihn nicht mehr.

Vevey (awp)

