Nestlé-Aktie: Nestlé 2021 mit starkem Wachstum und höherem Gewinn

Die Betriebsgewinnmarge betrug 17,4 Prozent nach 17,7 Prozent im Vorjahr, wie Nestlé am Donnerstag mitteilte. Dies zeigt, dass die Kosten etwas stärker als erwartet auf das Ergebnis gedrückt haben. Nestlé hatte im Vorfeld mit rund 17,5 Prozent gerechnet. Die Analystenerwartungen hat das Unternehmen allerdings erfüllt.

Auch im laufenden Jahr wird die Marge Nestlé noch unter Druck bleiben - Nestlé rechnet mit einer Zahl zwischen 17,0 und 17,5 Prozent. Das organische Wachstum soll um 5 Prozent zu liegen kommen. Mittelfristig rechnet das Unternehmen mit einem "anhaltenden organischen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich" und einer anhaltenden moderaten Verbesserung der zugrunde liegenden operativen Gewinnmarge.

Weiter starkes Wachstum

2021 ist Nestlé aus eigener Kraft um 7,5 Prozent gewachsen. Mengenmässig hat das Unternehmen 5,5 Prozent mehr seiner Produkte verkauft. Dazu kamen Preissteigerungen von 2,0 Prozent. Das Wachstum wurde unterstützt durch die anhaltende Dynamik im Detailhandel, die stetige Erholung der Ausser-Haus-Kanäle, Preisanpassungen und Marktanteilsgewinne.

Anders als erwartet beschleunigte sich das Wachstum im Schlussquartal nochmals auf 7,2 Prozent von 6,5 Prozent im dritten Jahresviertel. Gerade zu Jahresbeginn hatte die Erholung in China sowie im Ausserhaus-Geschäft kräftig angetrieben und für rekordverdächtige Wachstumsraten gesorgt.

Wassergeschäft legt zu

Über das gesamte Jahr hinweg haben sich wiederum die Kassenschlager Kaffee und Tiernahrung für Nestlé ausgezahlt. Den grössten Wachstumsbeitrag habe Kaffee geliefert, schrieb Nestlé. Die Neuausrichtung auf die Premiummarken beim Wasser scheint sich für den Konzern auszuzahlen. Das Wassergeschäft, das in der Vergangenheit eher schwächelte, wuchs um 6,8 Prozent.

Nestlé baut sein weltweites Wassergeschäft bereits seit längerem um und konzentriert sich nun vermehrt auf internationale Premiummarken und Mineralwasser. Dafür hat sich der Konzern beispielsweise von seinen regionalen Quellwassermarken und dem Geschäft mit gereinigtem Wasser und den Getränkelieferservices in den USA und Kanada getrennt und Premium-Wassermarken wie die amerikanische Essentia aufgekauft.

Insgesamt steigerte das Unternehmen den Umsatz im Gesamtjahr um 3,3 Prozent auf 87,1 Milliarden Franken. Diese Wachstumszahl ist für Anleger allerdings zweitrangig, da sie auch durch Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen beeinflusst wird.

Dividende erhöht

Unter dem Strich verdiente Nestlé 16,9 Milliarden Franken. Das sind satte 38,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gewinn aus dem Verkauf der Aktien von L'Oréal habe die höheren Wertbeeinträchtigungen von Sachanlagen und sonstigen Sonderposten mehr als wett gemacht, hiess es in der Mitteilung. Der Verkauf einiger Anteile an dem französischen Kosmetikkonzern hatte 8,9 Milliarden Euro in die Kasse gespült.

Vom Reinergebnis profitieren auch die Aktionäre: Sie sollen eine Dividende von 2,80 Franken erhalten, nach 2,75 Franken im Vorjahr. Zudem hat Nestlé Anfang Jahr ein neues Aktienrückkaufprogram im Umfang von bis zu 20 Milliarden Franken gestartet. Das Unternehmen erwartet, in den ersten zwölf Monaten Aktien im Wert von etwa 10 Milliarden Franken zurückzukaufen. Das Programm soll bis Ende Dezember 2024 abgeschlossen sein.

