Nestlé-Aktie macht Verluste wett: Nestlé 2021 mit starkem Wachstum und höherem Gewinn - Profitabilität lässt nach

Die Betriebsgewinnmarge betrug 17,4 Prozent nach 17,7 Prozent im Vorjahr, wie Nestlé am Donnerstag mitteilte. Dies zeigt, dass die Kosten etwas stärker als erwartet auf das Ergebnis gedrückt haben. Nestlé hatte im Vorfeld mit rund 17,5 Prozent gerechnet. Die Analystenerwartungen hat das Unternehmen allerdings erfüllt.

Auch im laufenden Jahr wird die Marge Nestlé noch unter Druck bleiben - Nestlé rechnet mit einer Zahl zwischen 17,0 und 17,5 Prozent. Das organische Wachstum soll um 5 Prozent zu liegen kommen. Mittelfristig rechnet das Unternehmen mit einem "anhaltenden organischen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich" und einer anhaltenden moderaten Verbesserung der zugrunde liegenden operativen Gewinnmarge.

Weiter starkes Wachstum

2021 ist Nestlé aus eigener Kraft um 7,5 Prozent gewachsen. Mengenmässig hat das Unternehmen 5,5 Prozent mehr seiner Produkte verkauft. Dazu kamen Preissteigerungen von 2,0 Prozent. Das Wachstum wurde unterstützt durch die anhaltende Dynamik im Detailhandel, die stetige Erholung der Ausser-Haus-Kanäle, Preisanpassungen und Marktanteilsgewinne.

Nestlé-Produkte werden teurer - doch Käufer greifen trotzdem zu

Kaffeetrinken, Frühstücksflocken essen oder den Hund füttern wird künftig teurer: Der weltgrösste Lebensmittelkonzern Nestlé, Hersteller von Marken wie Nespresso, Cini Minis oder Purina-Hundefutter, erhöht die Preise für seine Produkte. Damit reagiert der Konzern auf die steigende Kosteninflation. Doch die Käufer greifen weiter kräftig zu - besonders im Premium-Segment.

"Inzwischen gibt es fast keinen Ort im Unternehmen, der von der Inflation ausgenommen ist", sagte Schneider am Donnerstag im Rahmen der Präsentation von Nestlés Geschäftszahlen. Begonnen habe es beim Transport und bei der Verpackung. "Die Preise in der Containerschifffahrt sind geradezu in den Himmel geschossen." Und für diese Preissteigerungen könne man sich nicht absichern.

Anders als etwa bei den Rohstoffen, deren Preise ebenfalls stark anzogen. Dort konnte Nestlé zumindest teilweise die Preise absichern, wie Schneider erklärte. Aber auch gestiegene Kosten für Energie oder Personal wirkten sich auf Nestlés Geschäft im vergangenen Jahr aus. Und Schneider rechnet damit, dass es in diesem Jahr so weitergeht: "Die Input-Kosten werden dieses Jahr noch höher sein als letztes Jahr", sagte er.

Grösste Preissteigerung seit 6 Jahren

Für Nestlé ist klar: Man muss diese zusätzlichen Kosten über Preiserhöhungen abfedern. Das Unternehmen hat die Preise im vergangenen Jahr darum über den gesamten Konzern um 2 Prozent angehoben - am stärksten im vierten Quartal, als die Preissteigerungen erstmals seit mehr als sechs Jahren über 3 Prozent betrugen. Und für dieses Jahr stellt Schneider weitere Erhöhungen in Aussicht. Damit ist das Unternehmen allerdings in guter Gesellschaft. Denn auch die grossen Nestlé-Konkurrenten, die britische Unilever und die französische Danone, kündigten in der letzten Zeit Preiserhöhungen an.

Für die Konsumenten im Laden heisst das: Sie bezahlen mehr für ihre Flocken, ihr Hundefutter oder ihre Tasse Kaffee. Deshalb stellt sich die Frage, ob Nestlé durch die Preiserhöhungen Kunden verliert. Aktuell wiesen Daten nicht in diese Richtung, erklärte Schneider. Im Gegenteil, man sehe weiterhin ein "starkes Konsumentenumfeld".

Unterstrichen wird seine Aussage durch das enorm hohe Mengenwachstum. Nestlé verkaufte nämlich mengenmässig 5,5 Prozent mehr als im Vorjahr, das ist laut Analysten das beste Wachstum seit mehr als dreissig Jahren. Die Kunden haben also trotz höherer Preise munter weitergekauft.

Doch der Nestlé-Chef weiss auch, dass er den Preishammer nicht zu hart ansetzen darf. Vor allem gegenüber einkommensschwachen Konsumenten sei es wichtig, die Preise "verantwortungsvoll anzupassen", meinte er. Denn das mittlere Preissegment ist laut dem CEO das Sensibelste. Heisst: Dort verzichten die Käufer schneller auf einen Kauf, wenn ihnen ein Produkt zu teuer ist.

Anders als die Wohlhabenderen. Kunden, die die Produkte aus dem Premium-Segment von Nestlé kaufen, sind eher bereit, für ihre Lieblingsmarken etwas mehr zu bezahlen.

Fokus auf Premium-Marken zahlt sich aus

Vermehrt solche Kunden abzuholen, ist genau die Strategie von Nestlé: Das Unternehmen fokussiert sich seit längerem vermehrt auf sogenannte Premium-Marken. Dazu gehört beispielsweise das Purina-Hundefutter, welches zweistellig wuchs, oder Starbucks, von dem Nestlé in Europa die Verkaufsrechte hält.

Kaffee und Tierfutter waren denn auch die Kassenschlager im letzten Jahr. Inzwischen macht die Kategorie der Premium-Produkte bereits 35 Prozent des Umsatzes aus. Im Vorjahr hatte der Anteil noch bei 30 Prozent gelegen, vor zehn Jahren sogar erst bei 11 Prozent.

Zuletzt hat Nestlé auch im Wassergeschäft denselben Weg eingeschlagen - sich von weniger funkelnden Marken getrennt und dafür das Geschäft mit Premium- und Funktionswasser ausgebaut. Das hat sich nun bezahlt gemacht: Der zuvor schwächelnde Bereich legte 2021 nun wieder zu und zwar um 6,8 Prozent.

Anders als erwartet beschleunigte sich das Wachstum im Schlussquartal nochmals auf 7,2 Prozent von 6,5 Prozent im dritten Jahresviertel. Gerade zu Jahresbeginn hatte die Erholung in China sowie im Ausserhaus-Geschäft kräftig angetrieben und für rekordverdächtige Wachstumsraten gesorgt.

Wassergeschäft legt zu

Über das gesamte Jahr hinweg haben sich wiederum die Kassenschlager Kaffee und Tiernahrung für Nestlé ausgezahlt. Den grössten Wachstumsbeitrag habe Kaffee geliefert, schrieb Nestlé. Die Neuausrichtung auf die Premiummarken beim Wasser scheint sich für den Konzern auszuzahlen. Das Wassergeschäft, das in der Vergangenheit eher schwächelte, wuchs um 6,8 Prozent.

Nestlé baut sein weltweites Wassergeschäft bereits seit längerem um und konzentriert sich nun vermehrt auf internationale Premiummarken und Mineralwasser. Dafür hat sich der Konzern beispielsweise von seinen regionalen Quellwassermarken und dem Geschäft mit gereinigtem Wasser und den Getränkelieferservices in den USA und Kanada getrennt und Premium-Wassermarken wie die amerikanische Essentia aufgekauft.

Insgesamt steigerte das Unternehmen den Umsatz im Gesamtjahr um 3,3 Prozent auf 87,1 Milliarden Franken. Diese Wachstumszahl ist für Anleger allerdings zweitrangig, da sie auch durch Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen beeinflusst wird.

Dividende erhöht

Unter dem Strich verdiente Nestlé 16,9 Milliarden Franken. Das sind satte 38,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gewinn aus dem Verkauf der Aktien von L'Oréal habe die höheren Wertbeeinträchtigungen von Sachanlagen und sonstigen Sonderposten mehr als wett gemacht, hiess es in der Mitteilung. Der Verkauf einiger Anteile an dem französischen Kosmetikkonzern hatte 8,9 Milliarden Euro in die Kasse gespült.

Vom Reinergebnis profitieren auch die Aktionäre: Sie sollen eine Dividende von 2,80 Franken erhalten, nach 2,75 Franken im Vorjahr. Zudem hat Nestlé Anfang Jahr ein neues Aktienrückkaufprogram im Umfang von bis zu 20 Milliarden Franken gestartet. Das Unternehmen erwartet, in den ersten zwölf Monaten Aktien im Wert von etwa 10 Milliarden Franken zurückzukaufen. Das Programm soll bis Ende Dezember 2024 abgeschlossen sein.

Nestlé-Aktien schwächer nach Jahreszahlen und Ausblick

Die Nestlé-Aktien geben am Donnerstag nach der Vorlage der Jahreszahlen nach. Zwar trumpft Nestlé einmal mehr mit ungebremsten Wachstum auf - doch dem grassierenden Margendruck kann sich auch der Nahrungsmittelriese nicht entziehen. Die Margen-Vorgaben fürs neue Jahr wissen nicht vollends zu überzeugen.

Die Nestlé-Aktien verloren am Morgen an der SWX in einem kaum veränderten Gesamtmarkt zeitweise rund 1 Prozent auf 116,60 Franken. Im Laufe des Vormittags können sie ihre Verluste wettmachen und notieren zuletzt noch 0,34 Prozent höher bei 117,70 Franken. Zwischenzeitlich hatten sie bei 115,44 Franken ein neues Jahrestief markiert. Zeigten sich die Papiere von Nestlé zu Jahresbeginn noch in Rekordlaune, ist diese aufgrund der Margensorgen bereits vor den Jahreszahlen gewichen. Diese Sorgen dürften denn auch am Donnerstag dominieren.

Dabei kommen die Zahlen von Nestlé in der Finanzgemeinde insgesamt gut an. Analysten loben durchs Band die starke Umsatzentwicklung. Auch im Schlussquartal hat der Konzern das hohe Tempo aufrecht erhalten. Auf das Gesamtjahr betrachtet liegt das organische Umsatzwachstum mit 7,5 Prozent denn auch über der firmeneigenen Zielbandbreite von 6 bis 7 Prozent. Die ZKB verweist auf das höchste Mengenwachstum seit Jahrzehnten. Zum Glück sei Nestlé so langweilig, kommentiert der zuständige Analyst bei Jefferies. Negative Überraschungen seien ausgeblieben.

Beim EBIT konnte Nestlé die Erwartungen allerdings nur knapp erfüllen. Niemand könne sich dem Margendruck entziehen, hiess es in der Finanzgemeinde. Für 2022 erwartet Nestlé eine Marge zwischen 17,0 und 17,5 Prozent. Einige Analysten bezeichnen dies als "vorsichtig", während andere darin ein "ermutigendes" Zeichen sehen. Barclays etwa sieht die weite Bandbreite als konstruktiver an, als wenn Nestlé lediglich eine Marge um 17 Prozent herum in Aussicht gestellt hätte. Jefferies warnt indes davor, dass es dem Nahrungsmittelkonzern nicht einfach fallen werde, die Jahresvorgaben erfüllen zu können.

Laut der Basler Kantonalbank schlägt sich Nestlé allerdings deutlich besser als die Konkurrenz in dem schwierigen Umfeld. Damit spielt sie auf die Resultate und den Ausblick des britischen Rivalen Unilever an.

Beim Jahresgewinn sorgte der Verkauf des L'Oréal-Teilpakets im Jahresvergleich für ein Plus von fast 40 Prozent. Unter Ausklammerung des Verkaufserlöses bewege sich der Jahresgewinn in etwa im Rahmen der Erwartungen, wie es weiter heisst. Auch bei der Dividende blieben grössere Überraschungen aus.

