Nestlé-Aktie: Lisa Gibby mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zum Chief Communications Officer ernannt

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag deutlich schwächer, auch der deutsche Leitindex ging tief im Minus aus dem Handel. Der Dow Jones verliert erneut an Wert und rutscht zeitweise sogar unter die 30'000 Punkte-Marke. An den grössten Märkten in Fernost gaben die Kurse am Donnerstag nach.