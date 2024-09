Nestlé-Aktie leicht im Plus: Kaffeerahm-Marke in Südafrika an Lactalis verkauft

Das Unternehmen bleibe aber in der Region weiterhin langfristig engagiert, heisst es in einer Mitteilung von Nestlé East and Southern African Region (ESAR) vom Donnerstag.

Nestlé Cremora wird laut der Mitteilung derzeit in zwei Fabriken in Südafrika (Babelegi and Potchefstroom) sowie in Harare in Zimbabwe produziert. Der Kaffeerahm werde in der gesamten Region Ost- und Südafrika vertrieben. Mit dem Verkauf werde die Cremora-Produktion in Harare eingestellt, der Schwerpunkt der Fabrik werde auf Marken wie Nestlé Everyday and Nestlé Cerevita verlagert, heisst es weiter.

Der Verkauf liege Interesse des Unternehmens, der Mitarbeiter, Kunden, Partner und Konsumenten und stelle sicher, dass Cremora auch unter neuer Eigentümerschaft weiter gedeihe, versichert Nestlé ESAR in der Mitteilung. Die Transaktion muss noch von den zuständigen Regulierungsbehörden bewilligt werden. Zu finanziellen Einzelheiten wurden keine Angaben gemacht.

An der SIX steigt die Nestlé-Aktie zzwischenzeitlich um 0,11 Prozent auf 87,98 Franken.

tp/

Vevey (awp)