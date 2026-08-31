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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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31.08.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag gesucht

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 78,83 CHF.

Nestlé
78.74 CHF 0.02%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 78,83 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'404 Punkten steht. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 78,85 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,62 CHF. Bisher wurden via SIX SX 50'834 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (70,29 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 10,83 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Nestlé.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,50 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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