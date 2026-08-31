Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Bei der Nestlé-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 78,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'289 Punkten liegt. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,85 CHF zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 78,39 CHF. Mit einem Wert von 78,62 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 444'163 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,09 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 10,87 Prozent Luft nach oben. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2026 4,50 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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