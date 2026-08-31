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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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31.08.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé verzeichnet am Montagmittag Verluste

Nestlé Aktie News: Nestlé verzeichnet am Montagmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 78,41 CHF ab.

Nestlé
78.46 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 78,41 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'338 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Nestlé-Aktie bis auf 78,40 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 78,62 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 278'015 Nestlé-Aktien.

Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,29 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,50 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.8078 17.12.2027 147391945
Long 11.5632 19.03.2027 157436283
Long 786.3 18.09.2026 156216065
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.3461 18.06.2027 158194263
Short 393.15 18.09.2026 155830644
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3868 12.23 141613094
Long 12.0969 6.71 157036619
Long 37.4429 1.05 157436061
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1482 12.21 157975561
Short 8.5467 9.91 159231710
Short 13.7947 5.51 157689804
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 114568553
Long 8 -12.50 121877361
Long 12 13.92 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 14’969.65 19.59 SRQBMU
Short 15’266.60 13.91 S4BTCU
Short 15’855.37 8.86 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’350.71 31.08.2026 13:17:33
Long 13’790.57 19.73 SEBAGU
Long 13’481.69 13.98 SGBWIU
Long 12’904.70 8.97 SRDBIU
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