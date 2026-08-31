Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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31.08.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé verzeichnet am Montagmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 78,41 CHF ab.
Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 78,41 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'338 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Nestlé-Aktie bis auf 78,40 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 78,62 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 278'015 Nestlé-Aktien.
Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,29 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.
Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,50 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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|Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag gesucht (finanzen.ch)
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09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
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28.08.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag stärker (finanzen.ch)
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28.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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28.08.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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28.08.26
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Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
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