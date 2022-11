Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Mittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 12:28 Uhr 1,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'165 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 113,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'091'901 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2022 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -5,98 Prozent zurück. Hier wurden 21'089,00 CHF gegenüber 22'431,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 15.02.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,77 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

