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30.10.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt
Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 83,82 CHF.
Um 09:28 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 83,82 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'796 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 84,17 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 83,67 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 770'087 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 87,09 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 3,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (70,29 CHF). Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 19,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,51 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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