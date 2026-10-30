Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Um 09:28 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 83,82 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'796 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 84,17 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 83,67 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 770'087 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 87,09 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 3,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (70,29 CHF). Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 19,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,51 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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