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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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30.10.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag fester

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 84,38 CHF.

Nestlé
84.26 CHF 1.89%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 84,38 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'802 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 84,64 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 83,67 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'021'185 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,09 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,21 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Abschläge von 16,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,51 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4026 17.12.2027 157436286
Long 12.0557 18.06.2027 156216080
Long 5625.9995 18.12.2026 127864703
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8439 18.12.2026 155830646
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1517 12.59 157036619
Long 12.4103 6.49 161114219
Long 21.6385 3.01 162066442
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1599 14.35 159435554
Short 10.0464 8.22 158244697
Short 29.1 1.79 159231710
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 16.73 114086073
Long 8 -14.14 121877361
Long 12 6.15 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
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23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
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Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Nestlé am 30.10.2026

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