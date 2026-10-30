Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 84,38 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'802 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 84,64 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 83,67 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'021'185 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,09 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,21 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Abschläge von 16,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,51 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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