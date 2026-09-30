Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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30.09.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé schiebt sich am Vormittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 76,46 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 76,46 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'008 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 76,65 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 107'856 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 87,09 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,90 Prozent. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,29 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,49 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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