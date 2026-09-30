Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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30.09.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 76,42 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 76,42 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'892 Punkten tendiert. Bei 77,02 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 665'133 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 8,02 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 CHF aus.
Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,49 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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