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30.09.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Nachmittag an Boden

Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 76,42 CHF.

Nestlé
74.77 CHF -1.61%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 76,42 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'892 Punkten tendiert. Bei 77,02 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 665'133 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 8,02 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 CHF aus.

Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,49 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1243 20.12.2030 160235650
Long 12.4967 17.09.2027 160235633
Long 762.3 18.12.2026 158194287
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.0667 19.03.2027 158194262
Short 152.46 20.11.2026 157924279
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3806 11.63 157036624
Long 12.2613 6.20 156216356
Long 31.675 1.11 157036617
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7875 13.32 159231710
Short 9.8727 8.78 157689804
Short 17.325 4.54 160676483
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 29.23 114086073
Long 8 -12.47 121877361
Long 12 17.51 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

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30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’623.57 01.10.2026 10:17:38
Long 13’296.17 19.48 SOB7MU
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Nestlé am 30.09.2026

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