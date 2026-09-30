Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Nestlé-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 76,44 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'913 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 77,02 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 76,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 396'291 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 8,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,10 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,15 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,49 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

UBS AG verleiht Nestlé-Aktie Neutral in jüngster Analyse

Deutsche Bank AG: Nestlé-Aktie erhält Hold

Nestlé-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy