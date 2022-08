Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstag gefragt

Um 12:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 116,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 10'991 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 116,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 115,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 513'365 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -5,98 Prozent auf 21'089,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22'431,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Nestlé am 16.02.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2022 4,73 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

