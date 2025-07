Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag billiger

Die Nestlé-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 72,28 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 12'000 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 72,02 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 72,42 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 603'326 Stück.

Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 21,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,84 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 0,61 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,06 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,34 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie etwas schwächer: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Nestlé-Aktie

JPMorgan Chase & Co. belässt Nestlé auf Neutral - Nestlé-Aktie im Minus

Nestlé-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Hold