Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagmittag mit Aufschlag

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 92,84 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'300 Punkten liegt. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 92,88 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,86 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 733'854 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.05.2023 erreicht. Gewinne von 25,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 89,52 CHF fiel das Papier am 25.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,17 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Am 25.04.2024 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 23.50 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.50 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,98 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Julius Bär wird Jobs bei Merrill Lynch streichen