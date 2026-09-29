Nestlé Aktie News: Nestlé wird am Vormittag ausgebremst

Um 09:28 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 76,76 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'955 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 76,52 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,76 CHF. Zuletzt wechselten 111'834 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Mit einem Zuwachs von 13,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 8,43 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,15 CHF.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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