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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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29.09.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé wird am Vormittag ausgebremst

Nestlé Aktie News: Nestlé wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 76,76 CHF nach.

Nestlé
76.80 CHF -0.46%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 76,76 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'955 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 76,52 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,76 CHF. Zuletzt wechselten 111'834 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Mit einem Zuwachs von 13,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 8,43 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,15 CHF.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3495 21.12.2029 160235644
Long 12.0578 20.12.2030 159690411
Long 771.7 18.12.2026 158464287
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8.2096 17.12.2027 158194264
Short 192.925 20.11.2026 157924279
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2337 12.37 140186235
Long 12.2492 6.46 157036621
Long 32.1542 1.35 157036616
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4202 11.90 159231710
Short 11.1841 7.43 157689804
Short 20.8568 3.24 160676483
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 114568553
Long 8 -12.50 121877361
Long 12 16.08 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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28.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Short 15’404.91 8.91 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’996.13 29.09.2026 10:16:39
Long 13’402.63 19.24 SJBMDU
Long 13’107.07 13.74 S5BOUU
Long 12’556.74 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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