Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
29.09.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 76,20 CHF.
Die Nestlé-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 76,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'951 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Nestlé-Aktie bis auf 76,00 CHF ein. Bei 76,76 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'143'791 Nestlé-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 14,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,29 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,76 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,15 CHF je Aktie ausschütten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
Nestlé-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy
Nestlé-Aktie kaum verändert: Russland-Risiko wird aus der Prognose geklammert
Nestlé-Aktie schwächer: Teekapselsystem "Special.T" wird eingestellt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
17:58
|Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwacher Handel in Zürich: SPI fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
16:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.ch)
|
15:58
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
12:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
11:37
|Deutsche Bank AG: Nestlé-Aktie erhält Hold (finanzen.ch)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé wird am Vormittag ausgebremst (finanzen.ch)