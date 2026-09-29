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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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29.09.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit Verlusten

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 76,20 CHF.

Nestlé
76.17 CHF -1.27%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 76,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'951 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Nestlé-Aktie bis auf 76,00 CHF ein. Bei 76,76 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'143'791 Nestlé-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 14,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,29 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,76 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,15 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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