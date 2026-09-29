Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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29.09.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 76,90 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,1 Prozent auf 76,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'020 Punkten liegt. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 76,52 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,76 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 453'237 Nestlé-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,09 CHF) erklomm das Papier am 22.07.2026. 13,25 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,60 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,10 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,15 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 18.02.2027 gerechnet. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,48 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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