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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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29.09.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit roter Tendenz

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 76,90 CHF ab.

Nestlé
76.91 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,1 Prozent auf 76,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'020 Punkten liegt. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 76,52 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,76 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 453'237 Nestlé-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,09 CHF) erklomm das Papier am 22.07.2026. 13,25 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,60 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,10 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,15 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 18.02.2027 gerechnet. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,48 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3495 21.12.2029 160235644
Long 12.0375 20.12.2030 159690411
Long 770.4 18.12.2026 158464287
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8.1957 17.12.2027 158194264
Short 192.925 20.11.2026 157924279
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2374 12.46 140186235
Long 12.4258 6.56 157036621
Long 33.4957 1.44 157036616
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3371 11.78 159231710
Short 11.0057 7.31 157689804
Short 20.8216 3.12 160676483
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.08 114568553
Long 8 -12.59 121877361
Long 12 16.27 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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11:14 Nestlé Neutral UBS AG
10:48 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’872.73 13.80 S6HB9U
Short 15’424.50 8.94 SBGBEU
SMI-Kurs: 14’010.88 29.09.2026 12:38:39
Long 13’438.00 19.78 SVBOKU
Long 13’107.07 13.54 SJBCVU
Long 12’556.74 8.85 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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