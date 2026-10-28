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28.10.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Mittwochvormittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 82,56 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 82,56 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'523 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,41 CHF aus. Bei 82,51 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 147'465 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2026 auf bis zu 87,09 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,49 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.01.2026 auf bis zu 70,29 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 14,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 CHF je Nestlé-Aktie.
Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,51 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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