Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Mittwochvormittag ins Minus

Um 09:28 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 82,56 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'523 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,41 CHF aus. Bei 82,51 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 147'465 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2026 auf bis zu 87,09 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,49 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.01.2026 auf bis zu 70,29 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 14,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 CHF je Nestlé-Aktie.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,51 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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