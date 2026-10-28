Nestlé Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Nestlé

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 82,55 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'496 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 82,41 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 82,51 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 385'930 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,09 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 17,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,10 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2026 4,51 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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