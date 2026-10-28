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28.10.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Nestlé
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 82,55 CHF.
Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 82,55 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'496 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 82,41 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 82,51 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 385'930 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Am 22.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,09 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 17,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,10 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2026 4,51 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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