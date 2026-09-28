Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagvormittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,4 Prozent auf 78,22 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'069 Punkten notiert. Bei 78,22 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 121'708 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,09 CHF) erklomm das Papier am 22.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,34 Prozent. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 10,14 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nestlé dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,48 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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