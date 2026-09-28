Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.09.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagvormittag höher
Die Aktie von Nestlé zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 78,22 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,4 Prozent auf 78,22 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'069 Punkten notiert. Bei 78,22 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 121'708 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,09 CHF) erklomm das Papier am 22.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,34 Prozent. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 10,14 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nestlé dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,48 CHF je Nestlé-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
Nestlé-Aktie schwächer: Teekapselsystem "Special.T" wird eingestellt
Nestlé-Aktie vor Wechsel: Neue Chefjuristin rückt in Konzernleitung auf
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagvormittag höher (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Zürich: SLI zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Zuversicht in Europa: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Gewinne in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SMI aktuell: SMI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Nestlé-Aktie schwächer: Teekapselsystem "Special.T" wird eingestellt (AWP)
|
25.09.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|21.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX höher -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. An den Börsen in Asien zeigt sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.