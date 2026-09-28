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28.09.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Montagnachmittag ohne grosse Bewegung. Im SIX SX-Handel kam die Nestlé-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 77,10 CHF.

Nestlé
77.15 CHF -0.06%
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Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 77,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'999 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,53 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 76,86 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 942'001 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 12,96 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (70,29 CHF). Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 9,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,10 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,14 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,48 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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16:31 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
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