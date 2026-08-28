Nestlé Aktie News: Nestlé verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 78,46 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'433 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 78,73 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 78,42 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,54 CHF. Bisher wurden via SIX SX 95'556 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,09 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 9,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,50 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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