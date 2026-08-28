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28.08.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag stärker

Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 78,71 CHF.

Nestlé
78.72 CHF 0.50%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 78,71 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'406 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 78,77 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,54 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 606'389 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (70,29 CHF). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 10,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Nestlé.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,50 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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